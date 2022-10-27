Единый налоговый вычет 400 тыс. руб. в сфере страхования жизни могут ввести до конца года

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Единый налоговый вычет в размере 400 тыс. рублей до конца 2022 года может быть распространен на долгосрочные договоры страхования жизни, сообщил директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков, выступая на Форуме лидеров страхового рынка в четверг.

Это решение позволит в несколько раз расширить возможности предоставления льгот клиентам страховщиков жизни по долгосрочным накопительным договорам. В настоящее время для страхователей действует вычет 120 тыс. рублей.

Подготовка мер стимулирования страхователей к заключению долгосрочных договоров накопительного страхования ведется Минфином давно, распространение единого налогового вычета на долгосрочное страхование жизни потребует внесения изменений в законодательство.

"Мы планируем внедрить единый налоговый вычет, который в том числе будет распространяться на такие долгосрочные договоры страхования жизни. Таким образом, 400 тыс. рублей будет вычет на входе, а на выходе, если договор сроком более 10 лет, его владельцу не нужно будет платить налог на доход по таким инвестициям", - отметил Чебесков.

Минфин совместно с ВСС также обсуждает механизм гарантирования договоров страхования жизни. Порядок гарантирования будет строиться "по аналогии с защитой банковских вкладов, механизм похожий, через АСВ (Агентство по страхованию вкладов - ИФ), добавил Чебесков. "Предполагается, что такие договоры страхования жизни будут гарантированы в случае банкротства страховщика и отзыва лицензии, будет возможна компенсация в объеме до 1,4 млн рублей, как сейчас это работает по вкладам", - пояснил Чебесков.

Он напомнил, что недавно депутаты внесли в Госдуму законопроект о долевом страховании жизни. "Мы совместно с ВСС и ЦБ активно развивали это направление и работали над законодательной инициативой. ДСЖ, по сути, предоставляет возможность гражданам застраховывать свою жизнь, а также инвестировать часть премии в паевые инвестиционные фонды, формировать инвестиционные стратегии долгосрочные, а также совмещать все плюсы, которые есть у страхового продукта, такие как особенности при наследовании, с плюсами, которые есть у инвестиционных продуктов паевых инвестиционных фондов. Это, в том числе прозрачность ценообразования, пенсионного вознаграждения управляющего и возможность собственного выбора стратегии. На наш взгляд, это может стать тем инструментом, который может помочь гражданам сберегать и стать инструментом долгосрочного финансирования инвестиций в экономике", - сообщил Чебесков.