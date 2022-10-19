В Госдуму внесли законопроект о долевом страховании жизни

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о создании в России бизнеса долевого страхования жизни (ДСЖ) как аналога известных на международных страховых рынках договоров страхования жизни с инвестиционной составляющей -unit-linked.

Нормативной правовой базы для этого вида страхования в стране до сих пор не было. Законопроект № 216703-8 содержит поправки к федеральному закону"Об организации страхового дела в Российской Федерации" и федеральному закону "Об инвестиционных фондах".

ДСЖ включает одновременно "предоставление страховой защиты страхователю или лицу, в пользу которого заключен такой договор страхования, и возможность инвестирования части уплаченной страховой премии в выбранные страхователем паи и получения инвестиционного дохода в зависимости от их рыночной стоимости", говорится в пояснительной записке к документу.

В ней также отмечается, что ДСЖ поможет расширить сферу деятельности страховщиков "за счет осуществления деятельности по доверительному управлению, привлечению новых клиентов и популяризации института страхования", укрепит доверие страхователей.

Потребителями финансовых услуг ДСЖ будет рассматриваться "как инструмент долгосрочного инвестирования и накопления денежных средств с одновременным получением страховой защиты", им помогут сформулированнные законопроектом "правила игры".

Для экономики страны ДСЖ послужит источником "длинных денег", будет "способствовать развитию конкуренции на страховом рынке за счет большего продуктового разнообразия оказываемых страховых услуг".

Законопроект о ДСЖ устанавливает особенности осуществления нового вида страхования, вводит регламентацию условий ДСЖ, включая комиссии страховщика и иные расходы по договору. Новая линия страхования жизни предоставляет больше свободы при инвестировании, но несет повышенные риски для потребителей.

"В рамках договора ДСЖ страхователь вправе самостоятельно выбирать паи, в которые страховщик будет инвестировать полученные средства, и формировать инвестиционный портфель, менять структуру портфеля, давая соответствующие распоряжения страховщику", отмечается в пояснениях к законопроекту. Однако "такое право cтрахователя подразумевает, что "инвестиционный риск в этом случае несет сам страхователь, а не страховщик, как это предусмотрено по договору инвестиционного страхования жизни (ИСЖ)". (По полису ИСЖ всегда СК предоставляются гарантии возврата вложенного капитала, не позволяя инвестициям резко обесцениться в условиях неблагоприятной конъюнктуры финрынка. - ИФ). Таким образом, "размер страховой выплаты (страховой суммы) или выкупной суммы по договору ДСЖ преимущественно будет зависеть от рыночной стоимости приобретенных паев", обращают внимание разработчики проекта.

Вместе с тем, по их замыслу, на договор ДСЖ будут распространяться преимущества, действующие в отношении других договоров добровольного страхования жизни: "в части особого порядка наследования, налоговых льгот (получение социального налогового вычета, освобождение от уплаты налога на доходы физических лиц по договорам)".

Кроме того, новацией законопроекта считается положение, которое устанавливает что "для осуществления ДСЖ страховщику, помимо получения лицензии на осуществление добровольного страхования жизни, потребуется также получить лицензию управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 29 ноября 2001 года ( № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах")".

Но есть и другой вариант. Он предполагает возможность работы по линии ДСЖ страховщику без получения дополнительных лицензий. Это происходит при условии "передачи страховщиком средств в доверительное управление управляющей компании".

Федеральный закон о ДСЖ в случае его принятия "вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования".

Как сообщалось ранее, Минфин планировал уделить внимание созданию законодательных условий для реализации ДСЖ в рамках стратегии развития финансового рынка на период до 2030 года.