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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:34

Пассажиропоток ПАО "Аэрофлот" на внутренних линиях за 9 месяцев 2022 года вырос на 10,1%

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Перевозки ПАО "Аэрофлот" за 9 месяцев на внутренних линиях составили 13,2 млн человек (+10,1%), сообщает компания.

В III квартале внутрироссийские перевозки увеличились на 25,6%, до 6,9 млн человек. Таким образом, по итогам 9 месяцев общие перевозки компании на внутренних и международных линиях остались на прежнем уровне, за III квартал выросли на 5,5%, до 7,9 млн пассажиров.

Пассажирооборот ПАО в январе-сентябре 2022 года превысил аналогичный показатель предыдущего года на 13,5% и составил 43 млрд пассажиро-километров, в III квартале - 21,6 млрд пассажиро-километров, что на 19,7% выше аналогичного показателя 2021 года.

Процент занятости кресел ПАО "Аэрофлот" за 9 месяцев повысился на 5,9 п.п., до 81,2%, в третьем квартале - на 10,4 п.п. и составил 88,8%.

Также сообщается, что пассажирооборот группы "Аэрофлот" за 9 месяцев 2022 года вырос в годовом выражении на 2%, до 75,2 млрд пассажиро-километров.

Пассажиропоток группы за этот период составил 31,3 млн человек, говорится в сообщении (на 8% меньше, чем годом ранее). Эту же цифру ранее в октябре называл гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский. На внутренних линиях перевезено 27,4 млн пассажиров (-4,4%). Занятость пассажирских кресел увеличилась на 2,9 п.п., до 84%, на внутренних линиях показатель загрузки составил 85,9% (+2 п.п.)

Пассажирооборот группы вырос на 2%, до 75,2 млрд пассажиро-километров, в том числе на внутренних линиях - на 11,2%, до 62,5 млрд пассажиро-кмлометров.

Аэрофлот
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