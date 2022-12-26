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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

РЖД прогнозируют рост перевозок пассажиров в 2022 году на 7,3%

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Перевозки пассажиров на сети ОАО "РЖД" 2022 году вырастут до 1,13 млрд человек, сообщил замглавы монополии Дмитрий Пегов. Это означает увеличение перевозок на 7,3%.

"Выходим сейчас с учетом сложившихся обстоятельств на плановые показатели 2019 года. Не фактические, а те плановые, которые были в 2019 году - мы их сейчас достигаем. Перевезем в этом году 1,13 млрд пассажиров", - сказал он на совещании с представителями туристической отрасли в Минэкономразвития.

В РЖД ранее сообщали. что за 2021 год в пригородном и дальнем сообщении перевезено в общей сложности 1,0534 млрд пассажиров, за "ковидный" 2020 год - 869,4 млн человек, в 2019 году - около 1,2 млрд человек.

Таким образом, в 2022 году компания ожидает роста перевозок пассажиров на 7,3% к 2021 году, к 2020 году - на 30%. По сравнению с 2019 годом перевозки, как ожидается, снизятся на 5,8%.

Пегов добавил, что в пригородном сообщении с начала года уже перевезено более 1 млрд человек.

В 2023 году РЖД планируют закупить 550 новых пассажирских вагонов.

РЖД Дмитрий Пегов
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