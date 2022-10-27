ЦБ назвал неизбежным списание замороженных активов страховщиков в Euroclear и Clearstream

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Списание "замороженных" в иностранных депозитариях Euroclear и Clearstream активов неизбежно произойдет, однако этот процесс займет больше двух лет, заявил на страховом форуме и.о. директора департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов.

По его словам, "оценка ряда активов по рынку затруднена из-за "замороженных" активов", в том числе зависших в депозитариях Euroclear и Clearstream.

"Мы понимаем, что тотальное списание этих активов одномоментно станет очень сильным шоком для компаний, что неправильно. Я бы ориентировался на достаточно длительный срок, на то, что это займет не год и не два", - сказал он.

При этом в ЦБ надеются, "что по части евробондов, платежи по которым зависают в иностранных клиринговых центрах, российские эмитенты смогут перестроиться, начать платить внутри страны в рублях".

"Соответственно, это приведет к некоторому снижению нагрузки на капитал страховщиков и объективному улучшению ситуации", - уточнил Смирнов.

Кроме того, ЦБ видит, "что по еврооблигациям квази-российских эмитентов для регулирования использовались рейтинги иностранных рейтинговых агентств (которые в настоящее время сложно получить для объективной оценки).

"Поэтому считаем, что это проблема для российского эмитента, та история, которая ставит вопрос о списании активов. Для поддержания рынка ЦБ, скорее всего, будет учитывать кредитный риск российской материнской компании", - пояснил Смирнов подходы регулятора.

С учетом состояния страхового рынка, которое ЦБ видит в настоящее время, "самое интересное, как будет происходить процесс снятия регуляторных послаблений", сказал он и добавил, что этот этап будет сильно растянут во времени".

ЦБ обсуждает необходимость поэтапного снятия предоставленных участникам рынка послаблений "в части фиксации курсов, процентных ставок, кривой доходности и переоценка всего баланса по рынку", - добавил Смирнов. Однако, по его словам, все решения ЦБ будут выноситься с учетом результатов деятельности страховщиков по итогам II и III кварталов 2022 года. В целом деятельность страховщиков по итогам I полугодия 2022 года была прибыльной, но прибыль игроков значительно снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, констатировал представитель ЦБ. "Снижение прибыли произошло по очевидным причинам - сказался результат инвестиционной деятельности, валютная и курсовая переоценки", - отметил он.