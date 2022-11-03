Юристы ЕС изучают возможность направить активы Банка России на помощь Украине

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Юристы Евросоюза изучают, допустимо ли с юридической точки зрения использовать часть замороженных активов Банка России для финансирования восстановления Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с этой темой источники.

По их сведениям, обсуждение только началось. Юристов попросили оценить возможные варианты действий. Источники говорят, что очень сложно определить, допустимо ли взять под контроль такие активы, а также - когда это можно сделать. Потенциально такие действия могут быть спорными с точки зрения закона.

Один из собеседников агентства уточнил, что рассматриваются только варианты, предусматривающие использование активов, замороженных именно в Европе.

"Конфискация активов Центробанка может стать юридическим "минным полем", и путь от рассмотрения различных опций до имплементации - очень долгий", - подчеркивает агентство.

"Данную тему ЕС поднимал при контактах с США, отметили два собеседника агентства. Однако неясно, готова ли администрация Байдена на аналогичные шаги в отношении российских долларовых активов. В мае в Минфине США выражали опасения, что подобный прецедент привел бы к тому, что ЦБ других стран не будут хотеть хранить свои активы в США", - отмечает Bloomberg.