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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Неизвестные пообещали от имени Wintershall Dea жителям Касселя по 7500 евро

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Жителям Касселя неизвестные пообещали по 7500 евро в виде "налога на сверхприбыль" от имени Wintershall Dea, крупнейшей нефтегазовой компании Германии. Об этом сообщила пресс-служба компании.

По ее сведениям, в нескольких районах города и около штаб-квартиры Wintershall Dea были развешены фейковые листовки с логотипом компании. В них говорилось, что заявки на выплаты якобы можно подать в субботу, 29 октября, на площади рядом с центральным офисом корпорации. Компания якобы решила пожертвовать полугодовыми доходами, чтобы помочь горожанам перезимовать в нынешний энергокризис.

Кроме того, 25 октября в СМИ был разослан поддельный пресс-релиз от имени Wintershall Dea AG.

Авторы этих акций компании в настоящее время неизвестны.

"Протест и дискурс также живут творческими акциями, особенно в городе (арт-фестиваля - ИФ) documenta - Касселе. Однако с поддельными афишами создатели этой диверсионной акции нарушают четкие границы, используя защищенный логотип нашей компании без разрешения для распространения ложной информации. Таким образом, мы оставляем за собой право подать в суд на виновных", - заявил через пресс-службу представитель компании Микаель Зассе.

Чистая прибыль Wintershall Dea в третьем квартале 2022 года достигла 799 млн евро, что почти в 4 раза больше, чем годом ранее (204 млн евро), во втором квартале 2022 года компания получила 658 млн евро прибыли, что в 13 раз больше, чем прошлогодний показатель (52 млн евро).

Wintershall Dea Германия Кассель Микаэль Зассе
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