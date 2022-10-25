Wintershall Dea отметила сокращение доходов иностранцев в СП на Южно-Русском месторождении

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Новое российское регулирование снизило платежи "Газпрома" в финансовой модели реализуемого совместно с OMV и Wintershall Dea проекта разработки Южно-Русского месторождения, говорится в отчете Wintershall Dea.

Модель разработки Южно-Русского включает недропользователя месторождения - ОАО "Севернефтегазпром", который распределяет всю свою прибыль акционерам (40% "Газпрому", 35% Wintershall Dea и 25% OMV), а также трейдеров - АО "Газпром ЮРГМ Трейдинг" и АО "Газпром ЮРГМ Девелопмент" - они покупают газ у СНГП и продают с наценкой "Газпрому", 100% прибыли распределяют иностранным владельцам.

Правительство России 2 сентября 2022 года выпустило постановление №1554, по которому "цена на газ, добываемый ПАО "Газпром" и его аффилированными лицами при его перепродаже ПАО "Газпром" и (или) его аффилированным лицам, не может превышать регулируемую оптовую цену для субъекта РФ, в котором осуществляется перепродажа газа".

В Wintershall Dea это коснулось ассоциированной компании АО "Газпром ЮРГМ Трейдинг", говорится в отчете компании.

"Группа постоянно следит за действующими ограничениями на перевод иностранной валюты", - отмечает Wintershall Dea. Представители компании в ходе пресс-конференции во вторник отметили, что не ведут переговоров с российским правительством.

После введения западных санкций Россия заморозила платежи нерезидентам из недружественных стран. Wintershall Dea по данным на конец третьего квартала отразила 1,962 млрд евро денежных средств и их эквивалентов от дочерних обществ на счетах в России.