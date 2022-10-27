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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

"НОВАТЭК" призвал к международной кооперации по СПГ-проектам для преодоления энергокризиса

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Необходима международная кооперация в реализации проектов по сжижению природного газа, чтобы завершить энергетический кризис, заявил председатель правления "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон на заседании Евразийского экономического форума.

"В сложившихся условиях не может быть "хороших" и "плохих" СПГ-проектов. Рынок СПГ глобален. Производители не привязаны к конкретным регионам сбыта. Не имеет значения, где построен СПГ-завод, каждый из них будет закрывать дефицит мирового рынка газа. Без международной кооперации полностью реализовать СПГ-проект не может ни одна страна в мире. Поэтому доступность этой кооперации, возможность объединения усилий производителей СПГ, финансовых институтов, судостроителей и будут определять, насколько скоро завершится этот кризис", - заявил он.

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Он заявил, что инициатив об изъятии сверхприбылей у энергетических компаний не решит проблемы дефицита газа: "Покрытие дефицита требует инвестиционных решений, а вместо этого в Европе рассматривают налог на сверхприбыли энергетических компаний. Даже если собрать эти деньги с компаний и раздать населению, то это только продлит кризис. Стабилизировать рынок могут только инвестиции в отрасль и ввод новых мощностей".

Предправления "НОВАТЭКа" напомнил, что до 2026 года не ожидается никаких крупных вводов новых производственных мощностей сжижения. "Учитывая, что к этой зиме хранилища успели заполнить, возможно, она будет самой легкой из следующих трех", - сказал Михельсон.

Глава "НОВАТЭКа" отметил, что на фоне роста цен в Европе партии СПГ снимаются с азиатского рынка. В Корею и Японию поставки остались примерно на уровне 2021 года, в Китай сократились на 23%, в Индию - на 19%.

НОВАТЭК
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