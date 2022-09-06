В ЕС обсудят передачу сверхприбыли производителей электроэнергии на поддержку потребителей

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - В Еврокомиссии не употребляют термин "налог на сверхприбыль" энергетических компаний, а говорят о помощи потребителям, которых необходимо поддержать в условиях крайне высоких цен на газ, заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

"Соответствующее предложение комиссии еще только должно появиться", - сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

Мамер отвечал на просьбу прокомментировать договоренность Франции и Германии о введении специального сбора на сверхприбыль энергетических компаний, предложение по которому якобы вошло в неофициальный документ ЕК, предварительно рассылаемый государствам-членам Евросоюза в преддверии Совета ЕС по энергетике 9 сентября как основа для предстоящей министерской дискуссии.

Предупредив, что он не может комментировать не утвержденный политически черновой документ, который ляжет на стол Совета ЕС, и указав на риски преждевременных ссылок на таковой, представитель ЕК напомнил опубликованные накануне твиты председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, предлагающие, по его мнению, более приемлемую формулировку. Глава ЕК призывает "помочь уязвимым потребителям и предприятиям выстоять перед высокой стоимостью счетов на энергию".

"В любом случае, то, что признают все: в структуре рынка на данный момент присутствует определённое количество операторов, которые продают электроэнергию по ценам, определяемым типами технологий, не используемых этими операторами. Приведу упрощенный пример: производители возобновляемой энергии продают её по цене, которая была постоянно привязана к газу", - объяснил Мамер.

По его словам, всё, что "можно обсуждать сегодня, - это как исправить данную ситуацию, которая дает производителям таких категорий дополнительные прибыли, чтобы помочь потребителям и предприятиям".

"Решений пока не найдено, - уточнил пресс-секретарь ЕК. - Но говорить о налогообложении или о чем-либо другом означало бы опережать наши соображения, потому что к этому мы еще не пришли".

В завершение Мамер предложил дождаться дебатов Совета ЕС 9 сентября.