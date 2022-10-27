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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Банк "Санкт-Петербург" решил выкупить 22 млн акций

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" принял решение выкупить 22 млн обыкновенных акций, говорится в сообщении банка.

Максимальный размер денежных средств, выделяемых банком на приобретение акций – 2,5 млрд рублей.

Дата начала приобретения акций – 15 ноября 2022 года, дата окончания действия программы – 15 ноября 2023 года.

Банк "Санкт-Петербург" в рамках предыдущего buyback, который завершился в октябре 2021 года, выкупил 13,65 млн обыкновенных акций (или 2,9% голосов) на 1,024 млрд рублей.

Банк "Санкт-Петербург" регулярно проводит выкуп собственных обыкновенных акций с рынка для повышения их ликвидности, набсовет кредитной организации рассматривает этот вопрос дважды в год. Выкупленные акции банк гасит.

Банк "Санкт-Петербург" по итогам 2021 года занял 17-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Банк Санкт-Петербург
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