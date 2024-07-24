Набсовет банка "Санкт-Петербург" 25 июля рассмотрит вопрос о buyback

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" 25 июля рассмотрит вопрос о выкупе обыкновенных акций кредитной организации с рынка, сообщила пресс-служба банка.

Банк "Санкт-Петербург" регулярно проводит выкуп собственных обыкновенных акций с рынка для повышения их ликвидности, набсовет кредитной организации рассматривает этот вопрос дважды в год. Выкупленные акции банк гасит.

Предыдущий раз банк объявлял о buyback акций осенью 2022 года. Набсовет кредитной организации в ноябре 2022 года принял решение выкупить 22 млн обыкновенных акций. Максимальный размер средств на выкуп составлял 2,5 млрд рублей. Программа buyback действовала год - с 15 ноября 2022 года до 15 ноября 2023 года.

До этого, в рамках выкупа акций, который завершился в октябре 2021 года, банк приобрел 13,65 млн обыкновенных акций на 1,024 млрд рублей.

Банк "Санкт-Петербург" по итогам первого квартала 2024 года занял 17-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".