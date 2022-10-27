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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

В РФ предложили провести эксперимент по исключению техвозможности продажи просроченных товаров

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ предложил провести эксперимент по исключению технической возможности продажи пищевой и табачной продукции в случае ее незаконного введения в оборот или истечения сроков годности.

Эксперимент может пройти в РФ с 1 декабря 2022 года по 1 августа 2023 года, следует из текста подготовленного Минпромторгом проекта постановления правительства РФ (размещен на regulation.gov.ru).

В перечень товаров, на которые распространится эксперимент, вошли упакованная вода, молочная продукция, пиво, включая безалкогольное, слабоалкогольные напитки, сидр, сигареты, сигары, табак и курительные смеси для кальяна.

Реализацию эксперимента предлагается поручить ООО "Оператор-ЦРПТ" (оператор маркировки в РФ).

Минпромторг РФ
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