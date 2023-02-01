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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

В РФ с 1 февраля начнется эксперимент по исключению техвозможности продажи просрочки

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - РФ с 1 февраля начинает эксперимент по внедрению системы, исключающей техническую возможность продажи просроченной продукции, а также незаконно введенной в оборот табачной и никотинсодержащей продукции. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Эксперимент пройдет по 1 августа 2023 года и будет распространяться на отдельные виды молочной продукции, в том числе предназначенной для детей, бутилированную питьевую и минеральную воду, пиво и некоторые слабоалкогольные напитки. Продукция, которая не допускается к продаже, будет отслеживаться с помощью средств маркировки системы "Честный знак".

Среди табачной и никотинсодержащей продукции для эксперимента отобраны курительный, жевательный и нюхательный табак, табак для кальяна, курительные смеси для кальяна, не содержащие табака, а также электронные системы нагревания табака.

"Основная задача эксперимента - отработать механизм обмена сведениями о маркированной продукции между торговыми точками и информационной системой мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке. Если он пройдет успешно, то в ближайшем будущем покупка продукции, незаконно введенной в оборот или с истекшим сроком годности, будет блокироваться кассовыми аппаратами с соответствующим программным обеспечением", - сообщалось в пресс-релизе правительства.

Эксперимент пройдет на добровольной основе. Проработать вопрос об исключении технической возможности продажи продукции в случае ее незаконного введения в оборот или истечения сроков годности правительству поручил президент РФ, напоминалось в пресс-релизе.

Михаил Мишустин Правительство РФ
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