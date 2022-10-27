"Газпром" вводит новые мощности добычи и транспорта на китайском направлении экспорта

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - "Газпром" в очередном обзоре о статусе реализации крупнейших инвестиционных проектов сообщил о вводе новых добычных, транспортных и перерабатывающих мощностей в рамках экспортного маршрута в Китай "Сила Сибири".

Поставки российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" начались в 2019 году с расположенного в Якутии Чаяндинского месторождения. В ближайшие месяцы к поставкам по магистрали подключится Ковыктинское месторождение в Иркутской области. Первые пять лет отводятся на наращивание объемов до 38 млрд куб. м в год. В 2021 году "Газпром" поставил в КНР по этой магистрали 10,39 млрд куб. м, на 390 млн кубометров превысив контрактные значения. В 2022 году поставки запланированы на уровне 15 млрд кубических метров, в 2023 году - 22 млрд куб. м.

Компания сообщила, что по графику готовит к вводу в эксплуатацию Ковыктинское месторождение в Иркутской области и участок "Ковыкта - Чаянда" газопровода "Сила Сибири". 25 октября на одном из ключевых первоочередных объектов месторождения - установке комплексной подготовки газа (УКПГ-2) - и участке "Ковыкта - Чаянда" начались пусконаладки под нагрузкой. Технологические системы и оборудование будут опробованы в рабочем и максимальном эксплуатационных режимах.

Следующий этап - ввод в эксплуатацию Ковыктинского месторождения и участка "Ковыкта - Чаянда" в декабре 2022 года. Это даст мощный дополнительный импульс для еще более эффективного развития восточных регионов России и наращивания экспортного потенциала страны.

Одновременно "Газпром" продолжает обустраивать Ковыктинское месторождение для последовательного вывода на полную проектную производительность. Ведется расширение фонда эксплуатационных газовых скважин. Построены фундаменты и идет монтаж металлоконструкций на площадке УКПГ-3. Завершается строительство конденсатопровода для доставки стабильного конденсата с УКПГ-2 на железнодорожный терминал в п. Окунайском, а также сооружение самого терминала.

На Чаяндинском месторождении в Якутии компания ведет эксплуатационное бурение - до конца года запланирован ввод новых газовых скважин. Заканчивается строительство второго - финального - компрессорного цеха Центральной дожимной компрессорной станции (ДКС). Сейчас она обеспечивает необходимое давление для подачи чаяндинского газа в действующий газопровод "Сила Сибири" (от Чаяндинского месторождения до границы с Китаем). Расширение мощностей ДКС позволит принимать газ с Ковыктинского месторождения и осуществлять его дальнейшую транспортировку, отмечается в сообщении.

На участке "Силы Сибири" от Чаяндинского месторождения до границы с Китаем "Газпром" поэтапно увеличивает пропускную способность газопровода. Близится к завершению строительство четырех новых компрессорных станций.

Важный объект в цепочке поставок газа в Китай по "Силе Сибири" - Амурский газоперерабатывающий завод. Статус реализации проекта - 87%. В частности, на третьей технологической линии завода и второй установке очистки, сжижения и затаривания гелия идут предпусконаладочные работы.

В рамках развития Сахалинского центра газодобычи продолжается работа по расширению производительности магистрального газопровода "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" и дооснащению оборудованием берегового технологического комплекса Киринского месторождения.

На полуострове Ямал "Газпром" развивает ключевой для страны центр газодобычи. На базовом для этого центра Бованенковском месторождении продолжается строительство эксплуатационных скважин и дожимных компрессорных станций. На очереди - запуск второго опорного месторождения - Харасавэйского. Его обустройство находится в активной фазе: идет сооружение УКПГ, ДКС, эксплуатационных скважин, газопровода до Бованенковского месторождения.

Продолжается реализация проектов на северо-западе России. В сентябре 2022 года начался выпуск товарной продукции на Комплексе по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа (СПГ) в районе КС "Портовая" производительностью 1,5 млн тонн СПГ в год.