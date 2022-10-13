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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

Поставки газа по "Силе Сибири" в КНР в 2023 году планируются на уровне 22 млрд куб. м

Поставки газа по "Силе Сибири" в КНР в 2023 году планируются на уровне 22 млрд куб. м
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Поставки газа по газопроводу "Сила Сибири" в Китай в 2023 году планируются на уровне 22 млрд куб. м, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".

"Газопровод "Сила Сибири", который уже построен. Мы в этом году по нему поставим 15 млрд кубических метров газа, в 2023 планируется 22 млрд куб. м, к 2027 году мы выйдем на плановый уровень в 38 млрд куб. м", - доложил Новак.

Вице-премьер также добавил, что в 2021 году добыча природного газа в России составила 764 млрд куб. м. По прогнозам, в 2030 году этот показатель планируется превысить.

Поставки российского газа в Китай с Чаяндинского месторождения в Якутии по "Силе Сибири" начались в конце 2019 года, первые пять лет отводятся на наращивание объемов до 38 млрд куб. м в год. В 2021 году "Газпром" поставил в КНР по этой магистрали 10,39 млрд куб. м, на 390 млн кубометров превысив контрактные значения.

В ближайшие месяцы к поставкам по магистрали подключится Ковыктинское месторождение в Иркутской области, с начала 2023 года "Сила Сибири" должна обеспечить новое увеличение прокачки согласно графику наращивания поставок.

Сила Сибири Китай Газпром Александр Новак
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