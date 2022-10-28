"Арктик СПГ 2" выбрал 6 млрд евро проектного финансирования

Выборка возобновится после утверждения изменений в проекте

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - "Арктик СПГ 2" выбрал около 6 млрд евро из 9,5 млрд евро проектного финансирования, пока приостановил выборку до утверждения банками изменений в проекте, сообщил журналистам глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон.

"В связи с некоторыми техническими изменениями, которые мы сейчас уже произвели, мы на этот период приостановили выборку. И как раз сегодня ведется (работа - ИФ) с консультантами. И мы думаем, что с первого квартала следующего года мы возобновим (выборку - ИФ)", - сказал он.

По словам Михельсона, итальянские Sace и банк Intesa профинансировали около 50 млн евро.

Он подчеркнул, что банки меняться не будут. "Вся внешняя кредитная документация подписана. Она меняться не будет. Мы принесли им проект, открыли финансирование. В проект мы внесли существенные технические изменения. Теперь мы их должны утвердить в банке и продолжить финансирование", - сказал топ-менеджер.

Он выразил мнение, что конфигурация предстоит "не очень серьезная" и "даже улучшит работу".

Михельсон заметил, что основное оборудование на все три СПГ-линии уже получены, то есть технология та же.

Он сказал, что по проекту будет около 50% или 60% акционерного финансирования, остальное - проектное.

НОВАТЭК находится в процессе строительства "Арктик СПГ-2" мощностью 19,8 млн тонн в год и стоимостью $21 млрд. Объем внешнего проектного финансирования в виде кредитов на 15 лет должен составить 9,5 млрд евро, остальное дадут акционеры.

На конец 2021 года акционеры предоставили проекту более $5,3 млрд.

"НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) владеет 60% в "Арктик СПГ-2". У остальных акционеров - французской TotalEnergies (SPB: TOT), китайских CNPC и CNOOC, а также консорциума японских Mitsui и JOGMEC - по 10%.