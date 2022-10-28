Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:23

Airbus в III квартале увеличила чистую прибыль на 65%, выручку - на 27%

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus SE в третьем квартале увеличила чистую прибыль на 65% - до 667 млн евро по сравнению с 404 млн евро за аналогичный период прошлого года, сообщается в пресс-релизе.

Прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) поднялась на 37% и составила 973 млн евро. Скорректированная EBIT выросла на 26% и достигла 836 млн евро.

Выручка составила 13,309 млрд евро, что на 27% превышает показатель за июль-сентябрь годом ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали скорректированную EBIT на уровне 887 млн евро, выручку - 12,85 млрд евро.

Поставки Airbus в январе-сентябре составили 437 лайнеров.

Компания подтвердила прогноз, согласно которому она рассчитывает поставить клиентам около 700 самолетов в этом году. Скорректированная EBIT по итогам 2022 года планируется в районе 5,5 млрд евро.

Котировки акций Airbus растут на 0,2% в начале торгов в пятницу. В текущем году капитализация компании уменьшилась на 5,6% (до 83,4 млрд евро), в то время как фондовый индекс CAC 40 опустился на 12,7%.

Airbus
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Universal Music увеличила выручку на 23,7% в III квартале

Universal Music увеличила выручку на 23,7% в III квартале

Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,4-0,7%

Рынок акций РФ открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,4-0,7%

Инфляция во Франции в октябре подскочила до 7,1% с 6,2%

Инфляция во Франции в октябре подскочила до 7,1% с 6,2%

Мишустин призвал ускорить переход на нацвалюты и отказ от доллара во взаимной торговле

Еще один банк Киргизии приостановил обслуживание российских карт "Мир"

Еще один банк Киргизии приостановил обслуживание российских карт "Мир"

Нефть Brent подешевела до $96,2 за баррель после роста накануне

Apple с продажами iPhone хуже прогноза в IV финквартале увеличила чистую прибыль на 0,8%

Apple с продажами iPhone хуже прогноза в IV финквартале увеличила чистую прибыль на 0,8%

"Газпром" вводит новые мощности добычи и транспорта на китайском направлении экспорта

"Газпром" вводит новые мощности добычи и транспорта на китайском направлении экспорта

Путин ожидает сокращения ВВП РФ в 2022 году на 2,8-2,9% и инфляции в районе 12%

Оперативный резерв газа в хранилищах РФ выведен на исторический максимум

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });