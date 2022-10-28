Airbus в III квартале увеличила чистую прибыль на 65%, выручку - на 27%

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus SE в третьем квартале увеличила чистую прибыль на 65% - до 667 млн евро по сравнению с 404 млн евро за аналогичный период прошлого года, сообщается в пресс-релизе.

Прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) поднялась на 37% и составила 973 млн евро. Скорректированная EBIT выросла на 26% и достигла 836 млн евро.

Выручка составила 13,309 млрд евро, что на 27% превышает показатель за июль-сентябрь годом ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали скорректированную EBIT на уровне 887 млн евро, выручку - 12,85 млрд евро.

Поставки Airbus в январе-сентябре составили 437 лайнеров.

Компания подтвердила прогноз, согласно которому она рассчитывает поставить клиентам около 700 самолетов в этом году. Скорректированная EBIT по итогам 2022 года планируется в районе 5,5 млрд евро.

Котировки акций Airbus растут на 0,2% в начале торгов в пятницу. В текущем году капитализация компании уменьшилась на 5,6% (до 83,4 млрд евро), в то время как фондовый индекс CAC 40 опустился на 12,7%.