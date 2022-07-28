В Airbus усмотрели в китайском лайнере C919 серьезного конкурента

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Генеральный директор группы Airbus Гийом Фори допускает, что появление в ближайшее время на авиационном рынке среднемагистрального узкофюзеляжного лайнера C919 китайской госкомпании Comac (Commercial Aircraft Corporation of China) создаст прямую конкуренцию самолетам A220, A320 и Boeing 737.

"Похоже, что приближается ввод в эксплуатацию C919 производства Comac, и, действительно, на рынке будет новый игрок. В прошлом были и другие попытки других авиаконструкторов вмешаться в соревнование между Airbus и Boeing в сегменте ближнемагистральных и среднемагистральных самолетов. К этому игроку надо относиться очень серьезно", - сказал Фори в четверг в эфире телеканала BFMTV.

Тем не менее, считает глава Airbus, китайскому производителю "потребуется много времени, прежде чем удастся нарастить темпы производства, доказать надежность самолета, чтобы быть одним из трех игроков при значительном доминировании сегодня Boeing и Airbus".

"Огромный внутренний рынок является основным активом Comac, который представляет собой риск для Airbus среди местных компаний, увеличивших количество заказов на этот C919. Это довольно закрытый рынок, на котором они смогут начать продажи, вводя эти самолеты в эксплуатацию, и поэтому мы будем очень внимательно следить за тем, что происходит с Comac", - объяснил Фори.

При этом, по его мнению, у Airbus есть все возможности сохранить свои позиции. "У нас есть американский конкурент, который исторически очень силен. Сегодня мы обошли их, это показывает, что все может меняться. Мы считаем, что лучший выход – продолжать инвестировать, продолжать внедрять инновации, в частности, в области декарбонизации сектора", - заявил генеральный директор Airbus.

СМИ сообщали, что компания Comac завершила сертификационные полеты C919, способного перевозить 168 пассажиров на расстояние более 5500 км.