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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:23

Porsche в январе-сентябре увеличила операционную прибыль и выручку

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Немецкий производитель автомобилей класса "люкс" Porsche AG в пятницу обнародовал первую финансовую отчетность после IPO, сообщив о росте операционной прибыли и выручки за девять месяцев текущего года.

Как говорится в пресс-релизе, операционная прибыль в январе-сентябре подскочила на 40% в годовом выражении, до 5,05 млрд евро.

Выручка увеличилась на 16%, до 26,74 млрд евро. Поставки автомобилей выросли на 2%, до 221,5 тыс.

Операционная рентабельность за указанный период повысилась до 18,9% с 15,5% годом ранее.

"Рост выручки главным образом вызван привлекательной линейкой со значительно более высокой добавочной стоимостью, колебаниями валютных курсов и увеличением объема продаж", - говорится в пресс-релизе.

В 2022 году автопроизводитель по-прежнему ожидает зафиксировать рентабельность в размере 17-18%. В среднесрочной перспективе компания прогнозирует этот показатель на уровне 17-19%, в долгосрочной – свыше 20%.

Акции Porsche дешевеют утром в пятницу на 1,9% и торгуются на отметке 97,36 евро, тогда как цена при первичном размещении в конце сентября составляла 82,5 евро.

Porsche
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