Денежная база в РФ выросла с 14 по 21 октября на 50,4 млрд рублей

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 21 октября составил 15 670 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 14 октября денежная база в России равнялась 15 619,6 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,32%, или на 50,4 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.