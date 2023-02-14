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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Денежная база РФ в широком определении в январе уменьшилась на 1%

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Денежная база РФ в широком определении в январе 2022 года уменьшилась на 233,6 млрд рублей, или на 1%, до 24 трлн 195 млрд рублей с 24 трлн 428,6 млрд рублей. Такие данные содержатся на сайте Банка России.

Годовые темпы роста денежной базы на 1 февраля увеличились до 22,2% (максимум с 1 ноября 2018 года, когда они составляли 25,1%) с 20,1% на 1 января.

В составе денежной базы объем средств на корсчетах в ЦБ РФ уменьшился на 909,1 млрд рублей, или на 30,5%, но объем средств, размещенных банками в депозитах ЦБ РФ, увеличился на 855,5 млрд рублей, или на 17,3%.

В то же время объем наличных денег в составе денежной базы в январе уменьшился на 179,9 млрд рублей, или на 1,1%, до 16 трлн 167,8 млрд рублей.

Годовые темпы роста наличных увеличились за месяц до максимальных за 11 месяцев 17,3% (на 1 марта 2022 года они составляли 18,7%) с 16,2%.

При этом доля наличных денег в объеме денежной базы в декабре снизилась до минимальных с 1 мая 2020 года 66,8% c 66,9%.

Денежная база в широком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций), остатки на счетах обязательных резервов, депонируемых кредитными организациями в ЦБ, средства на корреспондентских счетах кредитных организаций и депозиты банков, размещенные в Банке России, вложения кредитных организаций в облигации Банка России, а также иные обязательства ЦБ по операциям с кредитными организациями в национальной валюте.

Динамика денежной базы в широком определении характеризует изменение денежного предложения, формируемого органами денежно-кредитного регулирования.

ЦБ РФ
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