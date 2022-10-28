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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

ЦБ РФ уточнил прогноз по средней ставке на 2022 год до 10,6%

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Банк России уточнил прогноз средней ключевой ставки на 2022 год до 10,6% с 10,5-10,8% с ожидавшихся в июле, оставил неизменным свой прогноз на 2023 и 2024 годы - до 6,5-8,5%, сохранил на 2024 год на уровне 6,0-7,0%, следует из среднесрочного макроэкономического прогноза ЦБ РФ, опубликованного по итогам опорного заседания совета директоров по ставке.

В 2025 году Банк России ожидает среднюю ставку на уровне 5,0-6,0%.

До конца 2022 года ЦБ прогнозирует среднюю ставку в диапазоне 7,4%-7,6%, тогда как в июле ожидал ее на уровне 7,4-8,0%.

В июне ЦБ прогнозировал среднюю ключевую ставку в текущем году на уровне 10,8-11,4%, в 2023 - 7,0-9,0%, в 2024 - 6,0-7,0%.

ЦБ РФ
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