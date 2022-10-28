Набиуллина отметила "широкий консенсус" на заседании по решению по ставке

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - На заседании совета директоров Банка России по ставке 28 октября был "широкий консенсус" по сохранению ее на текущем уровне, сообщила на брифинге председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"В этот раз у нас был очень широкий консенсус по поводу решения о том, что ставку надо оставить неизменной. Что касается наших дальнейших действий, мы считаем, что денежно-кредитная политика сейчас находится в нейтральной зоне, и при этом мы дали нейтральный сигнал", - сказала она.

По ее словам, это означает, что "дальнейшая траектория ключевой ставки, дальнейшая направленность нашей денежно-кредитной политики будет зависеть от поступающих данных по экономике, по инфляции, инфляционным ожиданиям". "В зависимости от того, какие факторы будут перевешивать, может быть сохранение ставки, движение вверх и движение вниз. Это, по сути дела, и означает, что у нас сигнал нейтральный", - пояснила Набиуллина.

ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%.