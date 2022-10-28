Инфляция в Германии в октябре взлетела до 11,6%, обновив рекорд

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В октябре 2022 года потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в октябре выросли на 11,6% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

Темпы инфляции ускорились по сравнению с 10,9% в сентябре и снова обновили исторический максимум.

Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали сохранения инфляции на уровне 10,9%.

Рост потребительских цен по сравнению с сентябрем замедлился до 1,1% с 2,2% в сентябре. Эксперты в среднем прогнозировали повышение на 0,5%.

Инфляция, рассчитанная по германским стандартам, в октябре ускорилась до 10,4% в годовом выражении - максимума с декабря 1951 года, по сравнению с 10% месяцем ранее. В помесячном выражении она замедлилась до 0,9% с 1,9%.

Усилению инфляции в ФРГ способствуют ослабление евро, энергетический кризис и сохраняющиеся проблемы в цепочках поставок.

Цены на энергоносители в стране выросли в октябре на 43%, продукты питания подорожали на 20,3%, стоимость услуг увеличилась на 4%.

Окончательные данные об инфляции в Германии за октябрь будут опубликованы 11 ноября.