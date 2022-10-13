Инфляция в Германии в сентябре ускорилась до рекордных 10,9%

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в сентябре увеличились на рекордные 10,9% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

В помесячном выражении цены выросли на 2,2%.

Динамика обоих показателей совпала с предварительно объявленными данными и средними прогнозами аналитиков, опрошенных Trading Economics.

В августе потребительские цены в Германии выросли на 8,8% в годовом выражении и на 0,4% относительно июля.

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в сентябре повысились на 10% в годовом выражении после роста на 7,9% месяцем ранее.

В сентябре по сравнению с августом инфляция составила 1,9%, тогда как в августе по сравнению с июлем 0,3%. Динамика обоих показателей также совпала с прогнозами и с предварительными данными.

Энергоносители выросли в цене на 43,9% в годовом выражении после увеличения на 35,6% в августе, продукты питания подорожали на 18,7%. Стоимость услуг поднялась на 3,6%.