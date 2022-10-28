ЦБ РФ не планирует допограничений на трансграничные переводы из-за отъезда части граждан

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Банк России не рассматривал возможность введения дополнительных ограничений на трансграничные операции в связи с отъездом части граждан из страны на фоне частичной мобилизации, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Что касается отъезда части наших граждан, мы не рассматривали в связи с этим дополнительных ограничений на трансграничные переводы", - сказала она, отвечая на вопрос, не стал ли отъезд значительного числа граждан из страны после 21 сентября макроэкономическим значимым фактором, и не рассматривал ли ЦБ в связи с этим возможность каких-то дополнительных ограничений на трансграничные переводы.