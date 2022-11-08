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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:54

Набиуллина отметила, что "жесткий" вариант прогноза ЦБ стал реальнее

Базовый сценарий, однако, по-прежнему остается наиболее вероятным

Набиуллина отметила, что "жесткий" вариант прогноза ЦБ стал реальнее
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Базовый сценарий прогноза, заложенный Банком России в основные направления денежно-кредитной политики, по-прежнему остается наиболее вероятным, но пессимистичный сценарий стал в последнее время реальнее, заявила в Госдуме председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

В базовом сценарии прогноза ЦБ глобальная экономика избежит новых серьезных потрясений, ведущие центробанки будут повышать ставки, чтобы справиться с инфляцией, и это замедлит темпы роста, однако масштабной рецессии не произойдет. Российский ВВП в этом сценарии после падения на 3-3,5% в 2022 году продолжит сокращаться, но во второй половине 2023 года экономика уже вернется к росту. Темпы роста стабилизируются на уровне 1,5-2,5% в 2025 году. Инфляция продолжит замедляться и составит по итогам следующего года 5-7%.

Во втором сценарии внешние условия схожи с базовым, отличие - более динамичное формирование новых внешнеэкономических связей, налаживание импорта и экспорта российскими компаниями, а также ускоренное восстановление внутреннего спроса. В этом сценарии инфляция вернется к цели уже в конце 2023 года, а ДКП сможет быть более мягкой, чем в базовом сценарии.

"Третий сценарий - мы его назвали "глобальный кризис". В этом сценарии повышения ставок ведущими центробанками не хватит для того, чтобы вовремя затормозить рост инфляции, то есть инфляция будет расти, несмотря на повышение ставок. В итоге ставки будут высокими и менее предсказуемыми дольше. Это будет давить на рост глобальной экономики, увеличивать стоимость обслуживания долга, снижать стоимость активов, вырастут риски финансовой стабильности", - рассказала Набиуллина, представляя депутатам основные направления ДКП на трехлетку.

"Вырастет геополитическая напряженность по этому сценарию, будет происходить фрагментация, регионализация глобальной экономики. Усилятся санкции на Россию, мы рассматриваем этот сценарий с усилением санкций, и это станет еще одним фактором ухудшения ситуации в глобальной экономике в свою очередь. В итоге мы можем увидеть кризис, сопоставимый по масштабам с 2008-2009 годами", - сказала глава ЦБ.

Для России это будет означать падение спроса на основные товары экспорта, более глубокое сокращение ВВП, более высокую инфляцию на фоне ослабления курса рубля.

"В этом шоковом - хотя и, по нашей оценке, маловероятном - сценарии потребуется дополнительное ужесточение ДКП по сравнению с базовым сценарием, чтобы ограничить последствия от этих негативных внешних факторов для российской экономики, не допустить раскручивания инфляционной спирали", - отметила Набиуллина. Вернуть инфляцию к цели в этом варианте получится только в 2025 году.

"Базовый сценарий мы почему называем базовым, потому что мы считаем его гораздо более вероятным, чем альтернативные сценарии", - сказала глава ЦБ. Вместе с тем, по ее словам, "за последние месяцы ситуация и баланс рисков для мировой экономики, они несколько сместились если не в сторону полномасштабного глобального кризиса, то более жесткого варианта развития ситуации".

Банк России ЦБ РФ Эльвира Набиуллина Госдума
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