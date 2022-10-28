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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:21

Минэнерго пообещало, что производство полностью обеспечит спрос на зимнюю солярку

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Спрос на зимнее дизельное топливо в России в 2022 году составит около 20 млн тонн и будет полностью обеспечен производством, заявили "Интерфаксу" в Минэнерго.

"В осенне-зимний период 2022-2023 годов сохранится стабильное обеспечение внутреннего рынка дизельным топливом. В настоящее время отмечается прирост в объемах производства и отгрузки зимних сортов дизельного топлива на внутренний рынок "год к году". Согласно оценкам Минэнерго, в текущем году спрос в РФ на зимний дизель составит около 20 млн тонн, что будет полностью обеспечено производством. При этом почти 100% морозостойких сортов дизельного топлива (за исключением межсезонного топлива) произведенных в Российской Федерации, будет направлено на внутренний рынок. Минэнерго отслеживает ситуацию на рынке с учетом текущих колебаний баланса спроса и предложения", - сказал представитель ведомства.

По мнению Минэнерго, наблюдаемые изменения биржевых цен на зимнее дизельное топливо обуславливаются сезонным фактором и высокой внешней ценовой конъюнктурой.

"Для стабильности биржевых цен предприятия топливно-энергетического комплекса продолжают постепенно увеличивать объемы продукции, реализуемой на бирже. Во второй половине октября среднесуточный объем реализации зимних сортов дизельного топлива отечественными компаниями-производителями вырос до 41,3 тыс. тонн/сутки, что на 20% выше уровня октября 2021 года", - подчеркнули в Минэнерго.

Уже давно биржевые цены на зимнее ДТ находятся на исторических максимумах.

Минэнерго
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