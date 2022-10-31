В РЖД спрогнозировали снижение погрузки на сети компании на 4,6% в ноябре

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Снижение погрузки по сети ОАО "РЖД" в ноябре 2022 года может составить 4,6%, сказал "Коммерсанту" замглавы компании Алексей Шило.

"На ноябрь мы закладываем план (погрузки - ИФ) со снижением к прошлому году на 4,6%, но, скорее, как осторожный прогноз, - сообщил он, отвечая на соответствующий вопрос. - Годовой план (погрузки - ИФ) пока не ухудшаем: как докладывали о минус 5%, так и ориентируемся".

"В октябре по сравнению с сентябрем мы работаем по объемам грузов чуть лучше, примерно на 2 процентных пункта. Если сравнить 25 дней октября 2022 года с тем же периодом 2021 года, отставание погрузки составляет 3,4%, тогда как сентябрь мы закончили с минус 5,3%", - отметил Шило.

В 2021 году погрузка РЖД увеличилась на 3,2%, до 1 282,9 млн тонн.