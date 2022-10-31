РЖД готовы дать льготы угольщикам под гарантированные объемы перевозок

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" готово предоставлять льготы угольщикам под гарантированные объемы перевозок, сообщил "Коммерсанту" замруководителя компании Алексей Шило.

"К диалогу по скидкам мы готовы, в том числе и по углю, если это будет экономически эффективно для обеих сторон. Для нас сегодня было бы интересно рассмотреть вариант, при котором коллеги гарантируют объемы. Мы в планы закладываем снижение перевозок на запад в следующем году, и, если бы угольные компании смогли гарантировать объем, превышающий исходные прогнозы, такой вариант можно рассмотреть", - сказал он.

Три обращения, которые РЖД получили от угольных компаний, сводятся к тому, что они просто хотят скидки, добавил Шило.

"И мы компании здесь, пожалуй, понимаем. Они описывают сложную волатильную ситуацию. Но мы сами находимся точно в таких же условиях. И предоставление скидок без гарантий просто повлечет убытки для РЖД, чего мы, конечно, допустить не можем. То есть первый момент - скидка должна быть выгодна для обеих сторон", - подчеркнул он.

"Второе - сам размер скидки. Нормативно-правовая база позволяет предоставить на тех расстояниях, которые угольщикам интересны (4,5 тысячи км), скидку 12,8%. Если перевести это в доллары, как любят считать угольные компании, а потом в рубли, мы понимаем, что речь идет о 170-180 рублей за тонну. Если посмотреть, как сегодня меняется цена с учетом дисконта (FOB Северо-Запад $105-113 за тонну), то наши $3 - в пределах колебания курса валют. Они не решают никакую задачу. Скидка может давать эффект только в совокупности с такими же позитивными изменениями по всей транспортной цепочке: во фрахте, ставке на перевалку. В одиночку поддерживать угольщиков, по нашему мнению, бессмысленное занятие. Мы и эффекта не получим, и им не поможем", - отметил Шило.

Третий момент, который он отметил, это стоимость перевалки. Данная информация в основном закрыта, цена формируется на основании соглашений или договоренностей между потребителями и собственниками портов.

"Мы сталкиваемся с тем, что публичная информация, публикуемая на сайтах и во все уменьшающемся количестве аналитических источников, не отражает реальной картины. Но даже если брать эти открытые данные, видно, что с марта, когда всерьез начались изменения в логистике, стоимость перевалки в портах выросла вдвое. Дошло до того, что цена перевалки тонны, например, на юге равна стоимости, за которую мы ту же тонну доставляем за 4,5 тысячи км. То есть перевезти груз через всю страну или выгрузить и переместить на судно стоит одинаково", - сказал он.

В этом же интервью Шило сообщил, что в 2023 году РЖД планируют продлить скидку на перевозки контейнеров в полувагонах с Дальнего Востока.

"Чтобы увеличить ввоз импортных грузов через порты Дальнего Востока, мы активно поддерживаем перевозки контейнерных отправок в полувагонах, дали скидку 20,7%, и она будет продлена на следующий год, - сказал он. - С 20 сентября за месяц мы отправили 15 контейнерных поездов в полувагонах и сейчас выходим на темп одного-двух поездов в сутки с Дальнего Востока. Так мы решаем две задачи: получаем дополнительный объем грузов и снижаем убыточный порожний пробег полувагонов".