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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:19

Розничные продажи в Японии в сентябре выросли максимально с мая 2021 года

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В сентябре 2022 года розничные продажи в Японии увеличились на 4,5% в годовом измерении, сообщило Министерство экономики, торговли и промышленности страны.

Показатель рос семь месяцев подряд на фоне восстановления спроса в связи с улучшением ситуации с COVID-19. Темпы подъема стали максимальными с мая 2021 года. Аналитики в среднем ожидали менее значительного повышения - на 4,1%, сообщает Trading Economics.

Продажи промтоваров в прошлом месяце повысились на 8,8%, топлива - на 7,1%, транспортных средств - на 10,3%, оборудования - на 3,7%. Между тем реализация одежды и аксессуаров упала на 3,6%, продуктов питания и напитков - на 0,4%.

К августу розничные продажи в сентябре выросли на 1,2%. По пересмотренным данным, в августе продажи выросли на 4,1% в годовом выражении и на 1,3% за месяц.

Промышленное производство в Японии в сентябре упало на 1,6% к августу, показали предварительные данные. Показатель снизился впервые с мая. В августе он поднялся на 3,4%. Консенсус-прогноз предполагал снижение показателя на 1%.

Число домов, строительство которых было начато в стране в прошлом месяце, выросло на 1% в годовом выражении. Аналитики ожидали подъема на 2,3%.

Индекс потребительского доверия в Японии в октябре опустился до 29,9 пункта по сравнению с 30,8 пункта месяцем ранее. Значение индикатора стало минимальным с августа 2020 года на фоне роста цен и повышающихся рисков рецессии.

Япония Минэкономики
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