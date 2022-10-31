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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:39

Розничные продажи в Германии в сентябре неожиданно выросли на 0,9%

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В сентябре розничные продажи в Германии выросли на 0,9% к августу, сообщило Федеральное статистическое агентство Destatis.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали снижения розничных продаж в прошлом месяце на 0,3%.

В августе показатель снизился на 1,4%, а не на 1,3% как сообщалось ранее.

Продажи продуктов питания в ФРГ в сентябре подскочили на 2,6% после падения до минимального с января 2017 года уровня. Реализация одежды и обуви выросла на 9,9%.

В то же время продажи топлива в Германии упали на рекордные с 1994 года 15,7%.

По сравнению с тем же месяцем 2021 года розничные продажи в стране в сентябре уменьшились на 0,9% после сокращения на 1,5% в августе (ранее сообщалось о падении на 4,3%). Эксперты ожидали снижения на 4,9%.

Destatis Германия
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