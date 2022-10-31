Blackstone купит 55%-ную долю подразделения компании Emerson Electric за $9,9 млрд

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Инвесткомпания Blackstone Inc. покупает 55%-ную долю подразделения технологий для отопления, вентиляции и кондиционирования (ОВиК) американской инжиниринговой Emerson Electric Co.

Оценка всего подразделения в рамках сделки может достигнуть $14 млрд, пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на глав двух компаний. Blackstone и Emerson, как ожидается, официально объявят о сделке в понедельник.

Blackstone планирует профинансировать часть покупки в $4,4 млрд за счет собственного капитала и привлечь дополнительные $5,5 млрд в счет долговых обязательств.

Ранее о переговорах между Blackstone и Emerson сообщало агентство Bloomberg.

Выручка продаваемого подразделения в 2022 финансовом году, который завершился в сентябре, составила порядка $5 млрд, пишет WSJ. Штат сотрудников бизнеса насчитывал на конец прошлого месяца 18 тыс. человек.

Emerson намерена опубликовать финансовую отчетность в понедельник, 31 октября, вместо планировавшейся ранее даты 2 ноября. Тогда же компания может объявить о сделке.