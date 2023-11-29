Blackstone купит крупнейший в мире маркетплейс услуг по уходу за животными

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Американская инвесткомпания Blackstone договорилась о покупке крупнейшего в мире онлайн-маркетплейса услуг по уходу за домашними животными Rover Group Inc. примерно за $2,3 млрд, говорится в пресс-релизе Rover.

Акционеры Rover получат по $11 за бумагу. Сделка будет полностью оплачена денежными средствами и, как ожидается, закрыта в первом квартале 2024 года.

По условиям сделки, Rover до 29 декабря сможет рассматривать предложения других покупателей.

Котировки акций маркетплейса взлетели на 28,8% на торгах в среду, до $10,95 за штуку.