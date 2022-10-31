Geely выделит электромобильное подразделение Zeekr в самостоятельную компанию

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Китайская Geely Automobile Holdings Ltd планирует выделить в самостоятельную компанию подразделение по выпуску электромобилей Zeekr Intelligent Technology и разместить ее акции на бирже.

Гонконгская фондовая биржа, на которой торгуются акции Geely, разрешила автопроизводителю выделить Zeekr.

Как говорится в пресс-релизе Geely, компания еще не определилась с площадкой, где будет размещать акции подразделения, а также с объемом будущего размещения.

Zeekr специализируется на разработке и выпуске электромобилей, аккумуляторов и других автомобильных компонентов. В первом полугодии 2022 года Zeekr получила выручку в 8,83 млрд юаней ($1,22 млрд) и зафиксировала чистый убыток в 759,1 млн юаней.