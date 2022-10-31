Производитель шин Bridgestone планирует уйти из РФ в течение нескольких месяцев

Японская компания начала искать покупателя на свои российские активы

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Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Японский производитель шин Bridgestone начал процесс поиска покупателя на свои российские активы, говорится в сообщении компании.

В сообщении отмечается, что Bridgestone ищет локального инвестора. Процесс поиска и закрытия сделки займет несколько месяцев, прогнозирует компания.

Bridgestone присутствует на российском рынке с 1998 года, на ее заводе в Ульяновске и в московском офисе более 1000 рабочих мест. Доля российского бизнеса в структуре глобальной выручки компании - менее 2%.

В марте, после начала конфликта на Украине, Bridgestone объявила о заморозке новых инвестиций в РФ и приостановке деятельности ульяновского завода.

На прошлой неделе об уходе из России объявил другой крупный производитель шин с локализованным производством: финская Nokian, которой принадлежит завод в Ленобласти, анонсировала продажу активов в РФ "Татнефти".