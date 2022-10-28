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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:21

Nokian Tyres продаст активы в РФ "Татнефти"

Nokian Tyres продаст активы в РФ "Татнефти"
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Финский производитель шин Nokian Tyres, летом этого года анонсировавший уход с российского рынка, продает активы в РФ "Татнефти".

Стороны подписали соглашение, цена сделки ожидается в районе 400 млн евро, говорится в сообщении Nokian. Она может быть уточнена в зависимости от ряда факторов, включая размер оборотного капитала, средств на счетах, обменных курсов.

Сроки закрытия сделки компания не прогнозирует, отмечая, что необходимость получения разрешений российских регуляторов создает существенную неопределенность в этом вопросе.

Прекращение поставок шин из России негативно повлияет на продажи Nokian, особенно в странах Центральной Европы, в ближайшие 2-3 года, констатирует компания. Чтобы снизить влияние этого фактора, Nokian наращивает мощности своих производств в Финляндии и США.

Nokian Tyres производит и продает шины для легковых автомобилей и внедорожников, коммерческого и грузового транспорта и индустриальной техники. В концерн также входит сеть шинных центров Vianor.

Завод Nokian Tyres во Всеволожске (Ленобласть) был открыт в сентябре 2005 года, на нем действуют 14 производственных линий мощностью 17 млн шин в год. В 2021 году около 80% легковых шин компании было произведено в России, а бизнес-направление "Россия и Азия" обеспечило около 20% чистых продаж Nokian Tyres.

У "Татнефти" был собственный шинный бизнес, но в этом году компания продала его "Татнефтехиминвест-холдингу", структуре, координирующей деятельность предприятий нефтегазохимического комплекса Татарстана.

Nokian Tyres
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