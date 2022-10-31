Panasonic сократил полугодовую чистую прибыль на 30%

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Panasonic Corp., один из ведущих японских производителей бытовой техники и электроники, по итогам первого полугодия 2023 финансового года (завершилось 30 сентября) сократил чистую прибыль на 30%, до 107,34 млрд иен ($724,28 млн) против 153,04 млрд иен годом ранее.

Чистая прибыль в расчете на акцию сократилась до 45,99 иен с 65,59 иен.

Операционная прибыль упала до 149,76 млрд иен с 201,2 млрд иен годом ранее.

Выручка Panasonic за отчетный период увеличилась на 15%, до 4,06 трлн иен. Продажи в Японии подросли на 1%, до 1,53 трлн иен, на международных рынках - на 26%, до 2,54 трлн иен.

Компания выплатит промежуточные дивиденды в размере 15 иен на акцию акционерам, зарегистрированным в реестре по состоянию на 30 сентября. Выплаты начнутся 30 ноября.

Panasonic улучшил прогноз для выручки на текущий финансовый год, который завершится 31 марта. По новому прогнозу этот показатель составит 8,2 трлн иен, а не 7,9 трлн иен, как ожидалось ранее. Компания объяснила улучшение изменением курса валют и повышением продаж за счет корректировки ценовой политики. Прогноз для операционной прибыли был ухудшен до 320 млрд иен с прежних 360 млрд.

В глобальный концерн входит свыше 500 предприятий и научно-исследовательских центров по всему миру. Акции Panasonic, штаб-квартира которой находится в японской Осаке, котируются на фондовых биржах этого города, Токио, Нагои и Нью-Йорка. Штат насчитывает порядка 243,5 тыс. человек.

С начала 2022 года капитализация Panasonic снизилась на 15,9%, фондовый индекс Nikkei за этот период потерял 4,2%.