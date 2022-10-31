Прибыли сталелитейщиков США снизились из-за падения цен на сталь

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Цены на сталь в США упали до двухлетнего минимума, что привело к сокращению прибыли сталелитейных компаний, но дало производителям из других отраслей надежду на снижение стоимости материалов, пишет The Wall Street Journal.

Cleveland-Cliffs, United States Steel Corp., Nucor Corp. и Steel Dynamics сообщили о значительном сокращении прибыли от операций по выпуску стали в июле-сентябре по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда цены находились на рекордных отметках.

По данным S&P Global Commodity Insights, начавшееся летом ослабление спроса усилилось осенью, что привело к снижению базовой цены листовой стали на спотовом рынке более чем на 20% с начала июля по конец сентября. По сравнению с прошлым годом цены упали примерно на 60%.

Нынешняя слабость рынка последовала за длительным периодом нехватки предложения, которая была обусловлена сокращением запасов после закрытия заводов в начале пандемии COVID-19. В результате цены на спотовом рынке в сентябре 2021 года почти достигли $2 тыс. за тонну. В начале этого года стоимость стали начала снижаться, однако конфликт на Украине вызвал новый виток роста.

Но летом потребительские расходы на бытовую технику и другие изделия, в которых используется сталь, снизились, и цены на спотовом рынке быстро пошли вниз. По данным S&P, рулонная листовая сталь, широко используемая в производстве потребительских и промышленных товаров, сейчас стоит $740 за тонну. В последний раз такие показатели были осенью 2020 года.

"В оставшуюся часть 2022 года у нас будут проблемы. В этом нет никаких сомнений", - заявил главный исполнительный директор U.S. Steel Дэвид Барритт аналитикам в пятницу.

В прошлом месяце U.S. Steel остановила доменные печи на заводе недалеко от Питтсбурга и в Кошице (Словакия) из-за снижения спроса. Берритт сказал, что они возобновят работу, когда начнут поступать заказы на сталь.

Прибыль от производства плоского стального проката - крупнейшего бизнеса U.S. Steel по объемам продаж - упала в третьем квартале на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания сообщила об убытке европейского бизнеса в размере $32 млн, поскольку ее завод в Словакии столкнулся со снижением поставок стали, повышением затрат на природный газ и перебоями в поставках сырья из-за ситуации на Украине.

Предприятия из других отраслей, включая Harley-Davidson Inc., заявили, что падение цен на сталь в этом году дает им больше рычагов воздействия на сталелитейные компании при заключении контрактов на поставку металлов на следующий год.

Тем не менее, ряд руководителей производственных предприятий отметили, что более низкие расходы на сталь нивелируются высокой инфляцией в других сферах.

"Цены на сталь и алюминий немного снизились, - заявил финансовый директор производителя грузовиков Paccar Inc. Харри Шипперс. - Но при более высоких затратах на электроэнергию и рабочую силу затраты в целом остаются значительными".

Чистая прибыль Cleveland-Cliffs в третьем квартале упала до $165 млн с $1,3 млрд за тот же период годом ранее, поставки стали сократились на 12%. Компания является крупнейшим в США поставщиком стали для автомобильной промышленности. Более трети ее выручки приходится на эту отрасль.

Главный исполнительный директор Cleveland-Cliffs Лоуренсо Гонсалвес ожидает улучшения ситуации на рынке стали к концу года, поскольку автомобильная промышленность закупает больше стали для наращивания производства, а дефицит полупроводников и проблемы с цепочками поставок ослабевают.

Другие руководители сталелитейщиков также выразили оптимизм в отношении ситуации на рынке в будущем, особенно благодаря спросу со стороны отрасли коммерческого строительства, где сталь используется при постройке складов, компьютерных центров обработки данных и других зданий.