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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

LME начала обсуждать возможный запрет новых поставок металла из России

LME начала обсуждать возможный запрет новых поставок металла из России
Фото: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - LME начала консультации о возможности запрета новых поставок металлов из России на свои склады, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

ЭкономикаLME обсуждает возможность ограничения доступа российских металлов на биржуЧитать подробнее

Отправка биржей документа участникам рынка на этот счет может быть первым шагом к потенциальному запрету, считают собеседники агентства.

Такой шаг со стороны биржи может серьезно повлиять на мировой рынок металлов с учетом того, что Россия является крупным производителем алюминия, никеля и меди. В марте опасения на счет стабильности поставок российского никеля стали причиной резкого закрытия коротких позиций по этому металлу и взлета цены до уровня выше $100 тысяч за тонну (сейчас 3-месячный фьючерс стоит около $21,7 тысячи/т).

Ранее LME заявляла, что не планирует предпринимать никаких действий, выходящих за рамки санкций, которые не коснулись крупных российских производителей металлов, таких как "Русал" и "Норильский никель". Тем не менее, медный комитет биржи - группа представителей отрасли, играющих консультативную роль, - рекомендовал запретить поставки российского металла. Комитеты по другим металлам высказались против этой идеи.

Однако на недавних консультациях баланс сместился в сторону решения о запрете, и он был поддержан комитетом LME по алюминию.

Доля России на мировом рынке алюминия - около 6%, высокосортного никеля - 17%, меди - около 3%.

LME Лондон Великобритания Русал Норникель
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