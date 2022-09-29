LME начала обсуждать возможный запрет новых поставок металла из России

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Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - LME начала консультации о возможности запрета новых поставок металлов из России на свои склады, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Отправка биржей документа участникам рынка на этот счет может быть первым шагом к потенциальному запрету, считают собеседники агентства.

Такой шаг со стороны биржи может серьезно повлиять на мировой рынок металлов с учетом того, что Россия является крупным производителем алюминия, никеля и меди. В марте опасения на счет стабильности поставок российского никеля стали причиной резкого закрытия коротких позиций по этому металлу и взлета цены до уровня выше $100 тысяч за тонну (сейчас 3-месячный фьючерс стоит около $21,7 тысячи/т).

Ранее LME заявляла, что не планирует предпринимать никаких действий, выходящих за рамки санкций, которые не коснулись крупных российских производителей металлов, таких как "Русал" и "Норильский никель". Тем не менее, медный комитет биржи - группа представителей отрасли, играющих консультативную роль, - рекомендовал запретить поставки российского металла. Комитеты по другим металлам высказались против этой идеи.

Однако на недавних консультациях баланс сместился в сторону решения о запрете, и он был поддержан комитетом LME по алюминию.

Доля России на мировом рынке алюминия - около 6%, высокосортного никеля - 17%, меди - около 3%.