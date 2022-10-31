Фонд "Иннопрактика" с "Уралхимом" планируют в 2024 г. запустить производство биопротеина

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Пилотное производство биопротеина с применением метана планируется запустить на площадке "Уралхима" в Кировской области в 2024 году. Об этом сообщил заместитель исполнительного директора фонда "Иннопрактика" Дмитрий Зайцев на заседании совета директоров АО "Татнефтехиминвест-холдинг" в Казани в понедельник.

"Мы проектируем пилотное производство, которое будет представлять собой единичный модуль будущего завода. Он будет создан в Кирово-Чепецке на производстве "Уралхима". В течение 2023 года мы будем вести строительство и поставку оборудования и планируем, что в первой половине 2024 года мы проведем пуско-наладку", - сказал Зайцев.

По его словам, впоследствии производственный модуль можно будет тиражировать.

"И по итогам его эксплуатации мы выйдем уже на проектирование завода полной мощности, его мощность будет от 15 тыс. до 50 тыс. тонн в год", - заявил Зайцев.

Технология производства заключается в подаче метана и кислорода в реактор с питательной средой. В результате формируется биомасса, которая почти полностью представляет собой белок. Затем биомасса концентрируется, инактивируется, сушится и упаковывается.

"Мы, в первую очередь, рассматриваем в качестве конкурента рыбную муку. Она сейчас стоит порядка $1,7 тыс. в продаже. Мы постараемся, чтобы себестоимость (биопротеина - ИФ) была значительно ниже - менее $1 тыс.", - пообещал Зайцев.

Ранее сообщалось, что "Иннопрактика" выступила соучредителем ООО "Биопрактика", занимающегося разработкой технологии кормового микробного белка с применением метана. В июле 2021 года совладельцем "Биопрактики" стал созданный для инвестиций в АПК венчурный фонд "Уралхима" RFood Invest.