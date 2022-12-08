"Уралхим" заинтересовался покупкой российских активов глобальных зернотрейдеров

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Производитель удобрений "Уралхим" заинтересован в приобретении российских активов глобальных зерновых трейдеров Cargill и Viterra (ранее Glencore Agriculture), пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо гендиректора компании Дмитрия Коняева президенту РФ Владимиру Путину от 21 ноября.

Согласно письму, Cargill и Viterra якобы намерены прекратить работу в РФ в 2023 году, а их деятельность по торговле зерном, включая экспорт, во многом пересекается с бизнесом "Уралхима". Для отгрузок зерна используются те же порты, что и для удобрений, а для транспортировки - суда аналогичного типа, говорится в обращении. Коняев пишет, что вопрос предварительно обсужден и согласован с Минсельхозом, просил президента поддержать предложение и поручить правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями выдать "Уралхиму" соответствующие разрешения.

Путин 22 ноября рассмотрел предложение и направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, указав "согласен". Источник "Коммерсанта" в правительстве подтвердил, что вопрос прорабатывается. В "Уралхиме" отказались от комментариев.

Viterra и Cargill входят в число крупнейших экспортеров российского зерна. Viterra совместно с "Деметра-Холдинг" (на 45% принадлежит ВТБ) управляет терминалом в порту Тамань мощностью 5 млн тонн зерна в год, а также владеет терминалом в Ростове-на-Дону на 1,5 млн тонн в год. Cargill принадлежит доля в терминале КСК в Новороссийске мощностью 6 млн тонн в год, а также предприятие по выпуску кормовых ингредиентов и продуктов из крахмала и патоки.

В Viterra и Cargill информацию о намерении прекратить работу в России опровергают. Cargill в письме в Минсельхоз от 6 декабря, на которое ссылается "Коммерсант", заявил, что работает в обычном режиме, а планов по уходу и переговоров о продаже активов нет. Управляющий директор "Витерра Рус" Николай Демьянов сообщил, что компания придерживается ранее выраженной позиции относительно важности обеспечения продовольственной безопасности в мире, продолжает экспорт из РФ и не намерена продавать активы. Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин также говорит, что компании не планируют покидать российский рынок, что подтверждают и неплохие операционные результаты первой половины сезона.

Обращение "Уралхима" - не первая попытка привлечь внимание Путина к работе глобальных аграрных трейдеров. В конце сентября глава ВТБ Андрей Костин предлагал президенту РФ запретить компаниям из "недружественных" стран покупать и перепродавать российское зерно, в том числе для экспорта, а также владеть мощностями по перевалке и хранению. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в начале декабря, комментируя инициативу, сказал, что "выгонять" международных зерновых трейдеров Россия не намерена.

Источник "Коммерсанта" на зерновом рынке отмечает, что покупка активов глобальных зерновых трейдеров помимо их воли может привести к новым сложностям с экспортом зерна из РФ, тогда как ситуация с фрахтом судов и платежами только начала выправляться. Кроме того, могут быть приостановлены переговоры о транзите по трубопроводу Тольятти-Одесса и снятию санкций с Россельхозбанка, добавляет он.