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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

"Квадра" за 9 месяцев сократила чистую прибыль по РСБУ в 3,8 раза

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Квадра" в январе-сентябре 2022 года получило 670,9 млн рублей чистой прибыли, что в 3,8 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании по РСБУ.

Выручка при этом осталась практически на уровне прошлого года (выросла на 0,1%) - 42,3 млрд рублей.

В том числе, выручка от продажи электроэнергии снизилась на 0,6%, до 21 млрд 833,9 млн рублей, от продажи теплоэнергии выросла на 0,3%, до 19,47 млрд рублей.

В пресс-релизе компании отмечается, что одним из ключевых факторов, повлиявших на объем чистой прибыли, стало увеличение расходов на теплоэнергетическую инфраструктуру в регионах присутствия компании для повышения надежности теплоснабжения.

Дебиторская задолженность компании уменьшилась с 7,2 млрд рублей на начало года до 4,5 млрд рублей на 30 сентября, кредиторская - с 8,2 млрд до 5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что АО "Русатом Инфраструктурные решения" (РИР, дивизион ГК "Росатом") стало акционером "Квадры" в феврале этого года, выкупив 82,47% акций у структур Михаила Прохорова. Стороны не раскрывали сумму сделки, но, по информации источников "Интерфакса", она составила около 26 млрд рублей.

В начале марта РИР выставил обязательное предложение о покупке акций "Квадры", которое действовало до 24 мая. По итогам оферты доля РИР увеличилась до 95,02%. В конце июля РИР запустил процедуру squeeze-out "Квадры". В настоящее время компания реализует право на принудительный выкуп оставшихся акций у миноритарных акционеров. РИР планирует завершить все юридические процедуры по интеграции "Квадры" до конца 2023 года.

Также сообщалось, что акционеры "Квадры" 24 ноября рассмотрят вопрос о делистинге и отказе от статуса ПАО.

В состав ПАО "Квадра" входит 20 электростанций и 319 котельных мощностью 3,1 ГВт и 10,2 тыс. Гкал.ч.

Квадра
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