"Онэксим" продаст структуре "Росатома" 82,47% акций "Квадры"

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Группа "Онэксим" подписала соглашение о продаже АО "Русатом Инфраструктурные решения" (дивизион ГК "Росатом") 82,47% акций ПАО "Квадра", сообщили стороны сделки.

"Сделка закрывается в день подписания. Все необходимые согласования регуляторов получены", - говорится в сообщении "Онэксима".

По словам источника "Интерфакса", знакомого с параметрами сделки, ее сумма составила около 26 млрд рублей. Это примерно совпадает с оценкой компании, проведенной ранее PwC по заказу "Онэксима".

В ноябре о переговорах о такой сделке "Интерфаксу" говорили два информированных источника. На тот момент сделка была не согласована и обсуждалась сумма ниже 25 млрд рублей, отмечали они. Также информация о покупке компании "Росатомом" за 25 млрд рублей появилась в одном из профильных электроэнергетических телеграм-каналов.

В "Росатоме" "Онексиме" и "Квадре" сведения о переговорах не комментировали.

В сентябре в рамках подготовки к сделке PwC оценил 100% акций "Квадры" в 32,8 млрд рублей с учетом корректировок на чистый долг и прочие статьи.

В состав ПАО "Квадра" входит 20 электростанций и 319 котельных мощностью 3,1 ГВт и 10,2 тысячи Гкал/ч. Основным акционером компании является ООО "Группа "Онэксим" Михаила Прохорова с долей 50%, ООО "Бизнесинформ" владеет 24,7%, ООО "Страховая компания "Согласие" - 4,8%, ООО "Бона спорт" - 2,9% (все три также входят в число активов Михаила Прохорова).

О проведении due diligence "Квадры" источники "Интерфакса" сообщали еще в начале лета. Тогда появилась информация об интересе к "Квадре" со стороны ООО "Газпром энергохолдинг".