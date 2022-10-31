Рубль слегка вырос к доллару и евро при низкой волатильности торгов

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Доллар и евро немного ослабели на Московской бирже по итогам понедельника, рубль слабо повысился к бивалютной корзине в последний день месяца при сниженной волатильности рынка.

Курс доллара США составил 61,48 руб. в 19:00, что на 4,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 60,88 руб., подешевев на 20,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 11,7 копейки - до 61,2 рубля. Курс китайского юаня снизился к завершению дня на 1,8 копейки - до 8,39 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь немного повысился к доллару и евро по итогам слабоволатильных торгов последнего дня месяца. Участники рынка находятся в ожидании новых стимулов, и в первую очередь заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 1-2 ноября. При этом спрос на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров снижен по факту завершения основных налоговых выплат октября.

Трейдеры уверены, что американский ЦБ поднимет базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов (б.п.) по итогам четвертого заседания подряд. В результате ставка достигнет уровня 3,75-4% - максимального с декабря 2007 года.

Трейдеры будут внимательно следить за заявлениями председателя ФРС Джерома Пауэлла, чтобы понять, намерен ли американский ЦБ замедлить темпы ужесточения политики с декабря, пишет газета Financial Times. Мировая экономика ослабляется, и эксперты уже видят сигналы того, что пик инфляции в Штатах пройден. В связи с этим инвесторы все чаще высказывают опасения, что ФРС может переусердствовать с подъемом ставки и спровоцировать чрезмерный спад в экономике.

Совет директоров ЦБ РФ на заседании в пятницу ожидаемо принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5% годовых и вновь не дал рынку намека на свои будущие действия. Экономическая активность в РФ после стабилизации в летние месяцы в сентябре опять стала снижаться, нижняя точка спада будет пройдена в середине 2023 года, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания.

Как сообщил в интервью "Интерфаксу" управляющий активами УК "ПСБ" Андрей Алексеев, волатильность курса рубля вновь на низких уровнях: пара "доллар-рубль" уже вторую неделю находится в узком диапазоне 61-62 руб./$1. "Население и бизнес уже привыкают к текущему курсу, теряя интерес к валютному рынку. Равновесие по спросу и предложению валюты может сохраняться достаточно долго. Министерство финансов - единственный крупный игрок, который может изменить ситуацию радикальным образом, - пока решает проблему дефицита бюджета с помощью заимствований и накопленных ранее резервов, не вмешиваясь в рыночное курсообразование", - говорит Алексеев.

"На российском валютном рынке в первой половине дня доллар пребывал в плюсе и торговался вблизи 61,9 руб. Однако с середины дня американская валюта начала терять позиции. К вечеру курс находился в диапазоне 61,4-61,5 руб., при этом на минимуме в течение дня доллар был близок к 61,3 руб. Рабочий день доллар завершал в минусе, хотя в целом внутридневной диапазон торгов был не слишком широким. Отметим, что американской валюте не помогало отсутствие аппетита к риску на внешних рынках ближе к вечеру. Это в том числе выражалось в заметном укреплении индекса доллара к основным мировым валютам. В целом тенденция на укрепление доллара отчетливо прослеживалась с момента публикации макроданных в еврозоне, где предварительная инфляция за октябрь оказалась выше прогнозов и вышла на новые максимумы, а предварительный ВВП за третий квартал совпал с консенсусом", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Основным событием для рынков на неделе (в среду) будет заседание ФРС с решением по ставке. Повышение ставки ФРС еще раз на 75 б.п. заложено в котировки рынка и вряд ли повлияет на рыночную ситуацию (...). Для российского валютного рынка внешние условия формируют предпосылки для сохранения текущих позиций доллара выше 60 руб., однако драйверы для продвижения в диапазон 62-65 руб. пока по-прежнему отсутствуют", - говорит он.

Нефть

Нефтяные котировки снижаются в понедельник из-за худших, чем ожидалось, данных об экономической активности в Китае.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени подешевели на 1,11% - до $92,73 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени опустились на 1,5% - до $86,58 за баррель.

Как стало известно в понедельник, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в октябре опустился до минимальных с июля 49,2 пункта с 50,1 пункта месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали его снижения до 50 пунктов.

PMI сферы услуг в Китае в октябре упал до 48,7 пункта, опустившись ниже 50 пунктов впервые с мая. Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов указывает на спад активности в секторе.

Дополнительное давление на нефтяные котировки оказывает укрепление доллара. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), растет примерно на 0,7%, снижая привлекательность нефтяных фьючерсов для держателей других валют.

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 2,4% за баррель, WTI - на 3,4%. Рынок завершает месяц ростом почти на 10% в связи с принятым ОПЕК+ решением сократить добычу с ноября на 2 млн баррелей в сутки.

Курсы

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 1 ноября на 8,86 копейки, до 61,6229 руб., и уменьшил курс евро на 1,32 копейки, до 61,1196 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи увеличился в понедельник на 9,83 копейки по отношению к пятнице и составил 61,6277 руб.. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 2,67 копейки и составил 61,5568 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 282,039 млн, из которых $827,062 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 454,977 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 1,78 копейки, до 61,1278 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра", напротив, повысился, на 1,54 копейки, до 61,1556 руб. Объем торгов евро составил EUR1 млрд 182,213 млн, из которых EUR252,176 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR930,037 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая опустилась на 2 базисных пункта - до 7,94% годовых. Ставки MosPrime Rate " по кредитам на семидневный срок, а также на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на прежних уровнях - 8,03%, 8,18%, 8,3% и 8,38% годовых соответственно.