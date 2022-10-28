ЦБ РФ ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

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Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России 28 октября принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.

"Текущие темпы прироста потребительских цен в целом остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Инфляционные ожидания населения и бизнеса находятся на повышенном уровне и несколько выросли по сравнению с летними месяцами", - говорится в сообщении регулятора.

Прогноз по инфляции на конец года уточнен до 12-13% и учитывает, в том числе перенос сроков индексации тарифов ЖКХ, отмечается в сообщении. "По оценкам Банка России, частичная мобилизация будет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции на горизонте ближайших месяцев. Однако в последующем ее эффекты будут проинфляционными за счет усиления ограничений на стороне предложения", - полагает регулятор.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Большинство аналитиков ожидали сохранения ставки ЦБ на уровне 7,5%. Участники финансового рынка придерживались примерно такого же мнения: из 13 респондентов, принявших участие в опросе ассоциации ACI Russia, 85% заявили, что регулятор сохранит ставку на уровне 7,5%, 15% опрошенных ждали ее снижения на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 7,25%.

ЦБ в сентябре, снизив ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 7,5%, не стал давать рынку традиционный сигнал о своих будущих действиях. Перед октябрьским заседанием Банк России также воздержался от дополнительных сигналов.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 16 декабря.