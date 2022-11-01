Япония будет стремиться сохранить участие в проекте "Сахалин-1"

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Япония будет прилагать усилия к тому, чтобы сохранить долю японских компаний в нефтегазовом проекте "Сахалин-1" после перевода компании-оператора в российскую юрисдикцию, заявил журналистам японский министр экономики торговли и промышленности Ясутоси Нисимура.

Министр сообщил, что правительство изучило указ президента РФ о создании российского ООО, которое стало новым оператором проекта, и подтвердило свое намерение сохранять участие в нем.

С просьбой остаться в проекте правительство обратилось к компании Sodeco, доля которой в проекте составляет 30%, добавил Нисимура.

В то же время, Масахиро Окафудзи - глава одной из крупнейших японских компаний Itochu, которая с 1973 года как инвестор участвует в проекте "Сахалин-1", в интервью Financial Times заявил, что поставки российских энергоресурсов жизненно важны для Японии.

"На самом деле мы не сможем выжить, если не продолжим импортировать их из России, даже если объемы будут меньше", - сказал он.

Президент России Владимир Путин 7 октября подписал указ "О применении дополнительных специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций".

В РФ создано российское ООО "Сахалин-1", которое стало новым оператором проекта. Этой компании переходят все права и обязанности консорциума инвесторов, а также оператора - Exxon Neftegas Limited.

Имущество, созданное или приобретенное в рамках соглашения о разделе продукции, подлежит незамедлительной передаче в собственность Российской Федерации.