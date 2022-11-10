Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:20

Японская Sodeco получила разрешение продолжить участие в "Сахалине-1"

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Sodeco сможет продолжить участие в СРП-проекте "Сахалин-1", компания анализирует произошедшие в связи с указом президента России изменения, сообщает Japex - один из акционеров японского консорциума.

ЭкономикаЯпония будет стремиться сохранить участие в проекте "Сахалин-1"Япония будет стремиться сохранить участие в проекте "Сахалин-1"Читать подробнее

"Благодаря разрешению правительства РФ на приобретение акций ООО в соответствии с его процентной долей, Sodeco сможет продолжить участие в проекте "Сахалин-1". В настоящее время мы анализируем влияние этого события на проект "Сахалин-1", а также финансовое положение, операционные результаты и денежные потоки в следующем квартале и последующих периодах", - говорится в отчете Japex.

Sodeco распоряжалась 30% долей в "Сахалине-1". Наряду с Japex ее акционерами выступают правительство Японии, Itochu, Marubeni, Inpeх.

В апреле Exxon Neftegas Ltd, оператор СРП-проекта, объявила форс-мажор и начала сокращать добычу нефти на "Сахалине-1", а позже сообщила о намерении передать свои права неназванной третьей стороне.

14 октября в соответствии с ранее опубликованным указом Владимира Путина, в Южно-Сахалинске была зарегистрирована компания, которой присвоили статус нового оператора СРП-проекта - ООО "Сахалин-1". Единоличным исполнительным органом компании-оператора является АО "Сахалинморнефтегаз-Шельф", получившее 11,5% в ее уставном капитале (пропорционально доле в СРП).

Еще 8,5% распоряжается АО "РН-Астра". Доля иностранных участников (80%, из которых 30% причитается Exxon Mobil, 30% - японской Sodeco и 20% - индийской ONGC - ИФ) при учреждении находятся на балансе самого ООО. Зарубежным компаниям был дан месяц, чтобы подтвердить согласие получить пропорциональные доли в новом операторе.

В "Сахалин-1" входят три нефтегазоносных месторождения: Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на северо-восточном шельфе полуострова. Общие запасы месторождений проекта оцениваются в 307 млн тонн нефти и 485 млрд кубометров природного газа, годовой объем добычи - 11,3 млн тонн нефти.

Sodeco Япония Сахалин-1 правительство Japex РН-Астра Южно-Сахалинск Exxon Neftegas
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

MSCI прекратит расчет индексов MSCI Russia и производных с 1 марта

Прибыль Сбербанка в октябре в 123 млрд руб. вывела его на положительный результат за 10 месяцев

Прибыль Сбербанка в октябре в 123 млрд руб. вывела его на положительный результат за 10 месяцев

Фондовые индексы США упали на 2-2,5% на корпоративных отчетностях

Фондовые индексы США упали на 2-2,5% на корпоративных отчетностях

Лондон разрешил оказание финансовых услуг при поставках ряда удобрений из РФ третьим странам

Лондон разрешил оказание финансовых услуг при поставках ряда удобрений из РФ третьим странам

ФАС предложила индексировать цену на газ с 1 декабря на 8,5%

АФК "Система" проводит анализ российских активов IKEA

АФК "Система" проводит анализ российских активов IKEA

Утвержден список предприятий ТЭК, сделки с долями которых требуют особого распоряжения

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });