Японская Sodeco получила разрешение продолжить участие в "Сахалине-1"

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Sodeco сможет продолжить участие в СРП-проекте "Сахалин-1", компания анализирует произошедшие в связи с указом президента России изменения, сообщает Japex - один из акционеров японского консорциума.

"Благодаря разрешению правительства РФ на приобретение акций ООО в соответствии с его процентной долей, Sodeco сможет продолжить участие в проекте "Сахалин-1". В настоящее время мы анализируем влияние этого события на проект "Сахалин-1", а также финансовое положение, операционные результаты и денежные потоки в следующем квартале и последующих периодах", - говорится в отчете Japex.

Sodeco распоряжалась 30% долей в "Сахалине-1". Наряду с Japex ее акционерами выступают правительство Японии, Itochu, Marubeni, Inpeх.

В апреле Exxon Neftegas Ltd, оператор СРП-проекта, объявила форс-мажор и начала сокращать добычу нефти на "Сахалине-1", а позже сообщила о намерении передать свои права неназванной третьей стороне.

14 октября в соответствии с ранее опубликованным указом Владимира Путина, в Южно-Сахалинске была зарегистрирована компания, которой присвоили статус нового оператора СРП-проекта - ООО "Сахалин-1". Единоличным исполнительным органом компании-оператора является АО "Сахалинморнефтегаз-Шельф", получившее 11,5% в ее уставном капитале (пропорционально доле в СРП).

Еще 8,5% распоряжается АО "РН-Астра". Доля иностранных участников (80%, из которых 30% причитается Exxon Mobil, 30% - японской Sodeco и 20% - индийской ONGC - ИФ) при учреждении находятся на балансе самого ООО. Зарубежным компаниям был дан месяц, чтобы подтвердить согласие получить пропорциональные доли в новом операторе.

В "Сахалин-1" входят три нефтегазоносных месторождения: Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на северо-восточном шельфе полуострова. Общие запасы месторождений проекта оцениваются в 307 млн тонн нефти и 485 млрд кубометров природного газа, годовой объем добычи - 11,3 млн тонн нефти.