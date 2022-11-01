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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:06

"ДОМ.РФ" отметил рост спроса на ипотеку на частные дома среди миллениалов

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Спрос на ипотеку под индивидуальное жилищное строительство растет со стороны миллениалов (1981-1995 годов рождения) с начала 2022 года, подсчитали в пресс-службе банка "ДОМ.РФ".

"Число оформленных с миллениалами сделок выросло в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На них приходится 72% ипотек на частные дома", - говорят в банке.

Там отмечают, что это самая большая целевая аудитория в частном домостроении. Если смотреть внутри возрастной группы, чаще берут ипотеку на ИЖС клиенты от 37 лет, тогда как заемщики от 26 до 36 лет отдают примерно равное предпочтение индивидуальным домам и квартирам.

Представители поколения Х (1965-1980 годов рождения) взяли 22% кредитов на частные дома, за год таких ипотек стало в 3 раза больше.

Более молодые клиенты - зумеры (от 1996 года рождения) - отдают предпочтение многоквартирным домам. В сегменте ИЖС они занимают 5,8% против 10% на рынке квартир.

ДОМ.РФ
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